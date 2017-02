Homem é preso após roubar mercadinho em Manacapuru

Danilson Teles de Oliveira, 25, foi preso, nesta quarta-feira (1º), por roubo em um estabelecimento comercial localizado no bairro União em Manacapuru (município distante 69 km de Manaus).

Ele foi preso por um policial militar que passava pelo local e presenciou a ação criminosa. Após ser interceptado, o policial apreendeu com ele a quantia de R$ 65 e um aparelho celular. Há suspeita de que, durante a fuga, o suspeito tenha jogado outros objetos roubados.

De acordo com os policiais militares do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o homem entrou no mercadinho e se passou por cliente. No momento em que chegou na frente do caixa do estabelecimento, ele anunciou o assalto.

Testemunhas informaram que o homem dizia estar armado e fazia menção de levantar a roupa e sacar a suposta arma. Mas, segundo os PMs, tudo não passava de uma simulação. O homem utilizava a ação para intimidar as vítimas e os funcionários do mercadinho.

O infrator foi apresentado na sede da Delegacia Interativa de Manacapuru (DIP), onde foi autuado por roubo. Ele ficará preso na carceragem da delegacia e ficará à disposição da Justiça.

Isac Sharlon

EM TEMPO