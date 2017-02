Homem é preso após roubar e espancar idosa em Manacapuru

Um homem, que ainda não teve o nome divulgado, foi preso, no fim da tarde desta terça-feira (21), após roubar e agredir uma idosa de, aproximadamente, 70 anos. O crime aconteceu, por volta das 16h, no município de Manacapuru (distante 69 km de Manaus). O criminoso foi preso instantes após o crime.

De acordo com servidora da PM, Alcilene Queiroz, o infrator entrou na casa da vítima e roubou pertences pessoais, como joias, dinheiro e documentos, além de levar também objetos e eletrodomésticos, como celulares, botijas de gás e DVD.

“Após o crime, ele fugiu. A polícia teve conhecimento por meio de uma ligação no disque-denúncia 192, onde uma vizinha relatava que a idosa estava bastante machucada e revelava ter sido vítima de um assalto”, destacou Queiroz.

A polícia foi acionada e ao chegar no local conversou com a vítima e ouviu o relato de testemunhas. “Em patrulhamento pela área, o infrator com as mesmas características da denúncia foi localizado pela equipe. Com ele foram apreendidos os objetos roubados durante o crime. Por pouco ele não foi linchado pela população, que estava indignada com a covardia dele”, informou Alcilene Queiroz.

O homem foi preso por policiais militares do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e apresentado, por volta das 18h, na sede da Delegacia Interativa de Manacapuru (DIP), onde está sendo autuado por roubo e agressão. Ele ficará preso na carceragem da unidade policial à disposição da Justiça.

Isac Sharlon

EM TEMPO