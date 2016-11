Homem é preso após roubar celulares e relógios em escola na Zona Leste; ele queria se vingar do diretor

Rafael da Silva Oliveira, 21, foi preso nesta quarta-feira (9), após roubar uma escola da rede municipal, localizada na rua Monte Alegre, bairro Tancredo Neves, Zona Leste. O indivíduo era ex-aluno da instituição e cometeu o crime para se vingar do diretor.

Segundo o delegado Henrique Brasil, coordenador do projeto ‘Caravana da Cidadania nas Escolas e Comunidades’, o indivíduo invadiu a escola portando uma arma branca e rendeu professores que estavam em uma sala. Durante a abordagem, Rafael roubou três celulares e um relógio das vítimas e, em seguida, fugiu do local a pé.

A polícia informou que, após denúncia anônima, a equipe foi ao local e, após ter acesso ao circuito interno de segurança da escola, identificaram o infrator. Após o fato, os policiais seguiram para a possível residência dele, monitoraram a área e prenderam Rafael quando ele apareceu.

Com o indivíduo, foram encontrados os celulares roubados e a arma branca utilizada para cometer o crime. Ao ser questionado sobre a motivação do delito, ele revelou que é ex-aluno do centro de ensino, onde estudou em 2010, e que agiu com o intuito de se vingar do diretor da escola, que o teria denunciado à polícia em distintas situações, em função do mau comportamento dele.

Segundo o delegado, o rapaz cumpria – em regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) – pena por roubo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cometidos em 2015, e passou a ser considerado foragido da Justiça no início deste mês. Durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) também foi constatado que Rafael tem participação em uma tentativa de homicídio que aconteceu em 2014.

Rafael foi conduzido ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante por roubo majorado. Ao término dos procedimentos legais na delegacia o infrator será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria