Homem é preso após roubar bolsa e passar mãos nos seios de vítima

Um homem, de 23 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (7) após ser reconhecido por policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), durante uma ação de abordagem da Operação “Ação Rio Amazonas”. Ele é suspeito de roubar a bolsa de uma industriária de 20 anos, que teve o nome preservado, e passar as mãos nos seus seios depois de rasgar a blusa que ela vestia.

O caso ocorreu durante esta manhã, por volta das 7h, em um beco localizado nas proximidades da Bola da Suframa, bairro Crespo, Zona Sul de Manaus. De acordo com a vítima, ela caminhava no beco em direção a uma parada de ônibus, onde costuma pegar a rota para o trabalho. No meio do caminho, ela percebeu a presença do homem, que estava descalço, mas não tinha como retornar. Ele a atacou.

Houve luta corporal e ele conseguiu rasgar a blusa da vítima. O suspeito chegou a acariciar os seios dela, que conseguiu correr e evitar o estupro. O suspeito levou a bolsa com todos os documentos pessoais, uma quantia em dinheiro e o celular.

Horas após o crime, o suspeito foi reconhecido pelos policiais. Ele já havia trocado de bermuda e de blusa. Ele foi conduzido até o 7º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde ele foi reconhecido pela vítima. Entretanto, segundo o aspirante Bruno Gomes da 7ª Cicom, o homem foi autuado apenas por roubo.

Bruna Souza

EM TEMPO