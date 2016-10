Homem é preso após roubar 12 mil de funcionário em shopping de Manaus

Carlos Alberson Pereira Monteiro, 32, foi preso na manhã desta segunda-feira (3), na avenida Djalma Batista, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul, após roubar uma grande quantidade de dinheiro do funcionário de um shopping.

Segundo a Polícia, o fato aconteceu quando o infrator estava saindo de uma loja de roupas do estabelecimento comercial, onde teria realizado o roubo de quatro malotes de dinheiro. O valor total seria de R$ 12 mil.

De acordo com a delegada titular do 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Andreia Rego, Carlos ainda estava com uma arma de fogo, calibre 38, e seis munições intactas.

O indivíduo foi interceptado pelos policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) e em seguida, conduzido ao 22º DIP.

Carlos foi autuado em flagrante por roubo majorado e, após os procedimentos cabíveis, será encaminhado à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa.

O dinheiro recuperado será devolvido ao dono do estabelecimento.

Por equipe EM TEMPO online