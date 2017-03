Homem é preso após entrar nos terrenos da Casa Branca

Um homem que portava uma mochila entrou nos terrenos da Casa Branca e foi preso por agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Ele foi preso em uma entrada próxima à residência presidencial. O presidente Donald Trump estava no local no momento da tentativa de invasão, que ocorreu por volta da meia-noite.

A mochila que estava com o indivíduo foi analisada e, segundo autoridades, não continha nenhum material perigoso.

O Serviço Secreto examinou o restante das instalações da Casa Branca e imediações. Não foi encontrado nada suspeito. A identidade do homem não foi informada pelas autoridades.

As informações foram divulgadas pela Agência Télam com base em agências internacionais de notícias.

Agência Brasil