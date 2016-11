Homem é preso após desistir de roubo e balear suposto estuprador na Cosme Ferreira

Um homem, identificado como Jackson Rafael de Oliveira Fernandes, 20, foi preso por policiais militares da Força Tática no final da manhã desta segunda-feira (14). Segundo informações do soldado Coutinho, que atendeu a ocorrência, Jackson atirou em um outro homem na avenida Cosme Ferreira, no bairro São José, Zona Leste de Manaus.

A equipe da Força Tática realizava patrulhamento na via pública quando avistou um tumulto. Ao se aproximarem, os policiais perceberam que Jackson efetuava vários disparos contra outro homem, identificado como Petronílio Márcio da Silva, 37 – que teve a região bucal atingida por um dos tiros.

À guarnição, Jackson admitiu que portava o revólver calibre 38 para fazer um assalto no Terminal de Integração 5 (T5). Ainda em depoimento para os policiais, Jackson afirmou que desistiu do roubo para matar Petronílio quando viu a população correndo atrás dele por, supostamente, ter tentado estuprar duas crianças de seis anos.

Jackson foi conduzido ao 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e as vítimas do suposto estupro foram levadas à Delegacia de proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) para que os titulares de cada unidade tomem as providências cabíveis.

Petronílio foi encaminhado para o Hospital Pronto-Socorro João Lúcio, na mesma zona, onde permanece internado.

Portal EM TEMPO