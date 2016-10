Homem é preso após dar carona e estuprar vizinha no Coroado

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (24), após estuprar uma mulher de 18 anos, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), a vítima estava em um bar, acompanhada de amigos, quando o infrator, que mora na mesma rua que ela, juntou-se ao grupo. No fim da festa, o infrator aproveitou que a vítima tinha acompanhado uma amiga ao banheiro e demonstrou o interesse em conhecê-la.

Ainda conforme o DECCM, quando os três indivíduos estavam conversando, a amiga da vítima lembrou que havia esquecido a chave e, neste momento, o homem ofereceu carona para as duas na motocicleta dele.

Após a amiga descer da garupa da moto e ir embora, o homem passou a ameaçar a vítima, dizendo que se ela não subisse no veículo, ele iria atirar contra ela. Com medo, a jovem subiu e foi até um terreno, que segundo o infrator, era a casa dele.

No local, o homem passou a assediar a jovem, insinuando que iria beijá-la. Mesmo pedindo que ele parasse com o assédio, o infrator mandou que ela tirasse as roupas e a estuprou. A vítima conta que ao se negar abrir as pernas ela foi agredida com um tapa na cara.

De acordo com DECCM, após o fato, ela pediu que ele a deixasse em casa e, ao chegar na frente do imóvel, ele ainda disse para a jovem que apareceria no dia seguinte. Ela foi até a especializada e apontou o endereço do autor do crime que, posteriormente, foi interceptado.

Com informações da assessoria