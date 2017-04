Homem é preso após assaltar posto no Iranduba

Lucas Felipe Simões Azevedo, 20, foi preso, na tarde desta segunda-feira (3), suspeito de assaltar um posto de combustíveis, localizado no Distrito de Cacau Pirera, no município de Iranduba (a 27 Km de Manaus).

De acordo com informações dos frentistas do posto, que preferiam não se identificar, o suspeito chegou no estabelecimento, por volta das 3h da madrugada, com uma camisa amarrada no rosto e armado.

Ao perceber a presença do assaltante, um dos frentistas conseguiu correr, porém, o segundo acabou sendo rendido pelo criminoso. O suspeito levou mais de R$300 da renda do posto.

Após o assalto, policiais realizaram várias buscas e conseguiram prender o suspeito nesta tarde. Lucas já foi preso pelo mesmo crime em janeiro deste ano. Na época, ele e mais dois comparsas assaltaram à loja de conveniência de um posto de combustível, situado na rodovia Manoel Urbano, também em Iranduba.

Lucas foi levado para o 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde será realizado os procedimentos cabíveis.

EM TEMPO