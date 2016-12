Homem é preso após assaltar posto em Boa Vista do Ramos

Por volta por volta das 16hs deste domingo (4) o Posto Evelyn, na cidade de Boa Vista do Ramos, foi roubado por dois infratores com faca que conseguiram sair levando a quantia de 3.000 reais e mais uma moto modelo Bros PHJ-5920.

Ao ser acionado pelo proprietário que ajudou com o combustível para a viatura através do linha direta, os policiais foram ao encalço dos infratores onde conseguiram deter o Warlison Bosco da Silva, 23 anos, na comunidade Bom Jesus, na estrada do Vicente.

Warlison da Silva foi reconhecido pelos frentistas como sendo o autor do roubo e foi encaminhado para a 46ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP). Já Miquéias Cardoso, 25 anos, conseguiu fugir.

