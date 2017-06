Homem é preso após assaltar ônibus com pistola de plástico

Paulo Ricardo Encarnação nogueira, de 19 anos, foi preso após roubar um ônibus coletivo da linha 447, da empresa Líder. De acordo com informações de policias da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o suspeito foi detido próximo ao campo do Roma, na travessa Baldim, bairro Cidade Nova, com uma pistola de pressão.

Ainda de acordo com a PM, com o suspeito também foram encontrados R$ 107 em espécie, além de um aparelho celular.

O suspeito foi encaminhado para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para a realização dos procedimentos legais.

Elias Pedroza

