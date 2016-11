Homem é preso ao tentar matar companheira a facadas no bairro da Compensa

O autônomo Sebastião Amaral Pinto, 50, foi preso na manhã deste domingo (20), suspeito de tentar matar a própria mulher, de 35 anos, a facadas. O fato ocorreu na casa onde o casal morava, situada na rua Santos Dumont, bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus.

O homem foi denunciado no Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) por vizinhos que ouviram gritos de socorro da vítima, que não teve o nome revelado.

Conforme o policial militar tenente Ivan Neto, da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o suspeito se trancou em casa para dificultar o acesso dos policiais.

“Quando chegamos na casa, encontramos marcas de sangue por toda parte. Em seguida, entramos no pátio e o suspeito correu e se trancou com a mulher. Já a mulher estava em estado de choque com diversos golpes de faca pelo corpo”, afirmou.

Visivelmente embriagado, o suspeito se rendeu aos policiais. A motivação, segundo o tenente, ainda é desconhecida, mas o caso foi registrado na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM). Na especializada, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio.

O tenente contou ainda, que a vítima ainda teria tentado se defender. “Durante a discussão e briga do casal, a vítima tentou se defender e acabou ferindo o autor do crime. No local encontramos uma arma que foi levada até a delegacia”, concluiu.

Em estado de choque e ferida, a mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzida ao Pronto-socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul.

Luis Henrique

Jornal Agora