Homem é preso ao tentar assaltar loja de semijoias na Zona Oeste; dois seguem foragidos

Uma tentativa de assalto, nesta segunda-feira (10), em uma loja de semijoias localizada na avenida Brasil, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, terminou com a prisão de um dos suspeitos. De acordo a tenente Ivana, da 8ª Companhia Integrada Comunitária (Cicom), as vítimas informaram que três homens anunciaram o assalto no local por volta das 11h. Dois assaltantes conseguiram fugir.

Um dos infratores, identificado como Sidney de Lima Dutra, foi preso em flagrante, enquanto os outros dois comparsas, ainda não identificados, fugiram em uma motocicleta, modelo Fan, placa MOI-3108, de cor preta. Segundo a autoridade policial, o veículo foi encontrado no bairro Santo Antônio, também na Zona Oeste, horas depois do crime.

A tenente Ivana ainda contou que, ao chegar ao local, encontrou Sidney na frente da loja. Ele foi baleado com um tiro no pé. Ela não soube informar se ocorreu uma troca de tiros ou qualquer outro fator que tenha provocado o ferimento. Nada foi levado do estabelecimento comercial.

As pessoas que estavam no local não quiseram falar sobre o caso e permaneceram dentro do estabelecimento. A polícia ainda investiga quais foram as circunstâncias do crime. Até o momento desta publicação, os policiais militares ainda fazem buscas para identificar e localizar os dois foragidos.

