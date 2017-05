Homem é preso ao agredir filha de 14 anos na Ponta Negra

Por volta das 15h deste domingo (14), um autônomo de 50 anos foi preso após agredir a filha dele, uma adolescente de 14 anos, na orla da Ponta Negra, Zona Oeste.

No momento em que foi preso pelos guardas municipais, o homem que estava sob forte efeito de bebidas alcoólicas, ameaçou os guardas e tentou resistir a prisão. O motivo das agressões seria porque um jovem teria flertado com a menina.

De acordo com o guarda municipal Pedroso, o autônomo, a companheira dele, a filha e outra criança tinham acabado de voltar do cemitério, depois de visitar o túmulo da ex-sogra do suspeito, quando foram para a orla da Ponta Negra.

“O homem não gostou quando um jovem deu em cima da filha dele e repreendeu o rapaz. Em seguida, ele desferiu um chute e um tapa na filha, que caiu no chão. Alguns populares viram a cena e chamaram os guardas que apartaram a briga. Quando tentamos conter o suspeito, ele estava muito alterado e ameaçou os guardas dizendo que isso não ficaria assim”, informou Pedroso.

À Polícia Civil, a vítima informou que mora com o pai há dois anos e que ele sempre foi um homem agressivo, principalmente quando está sob efeito de bebidas alcoólicas.

O suspeito foi levado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante por maus tratos. Como a vítima é menor de idade, o caso será encaminhado à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Ana Sena

EM TEMPO