Homem é preso acusado de torturar e matar idoso

O ajudante de pedreiro, Alan Júnior Costa Valente, 34, foi preso acusado de torturar e matar o idoso Wagner Campos Wolter, 61. O crime ocorreu em maio do ano passado, dentro da residência da vítima, na rua Xapuri, comunidade Parque Riachuelo, bairro Tarumã, Zona Oeste. O suspeito foi preso no último sábado (18) e apresentado na manhã desta sexta-feira (24), em coletiva de imprensa.

Conforme as investigações da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), Alan foi chamado por um morador do bairro para cometer um roubo na casa do idoso, uma vez que obtiveram informações de que Wagner vinha recebendo dinheiro da venda de lotes e guardava uma boa quantia em casa. No dia do crime, o comparsa de Alan acabou desistindo de cometer o furto e, mesmo assim, o suspeito foi até à casa do idoso para tentar pegar o dinheiro.

Ainda segundo as investigações, Alan entrou pelo telhado da casa de Wagner e começou a procurar pelo dinheiro, quando a vítima, que estava dormindo no quarto, ouviu um barulho e acabou acordando. Ao perceber que se tratava de um roubo, o idoso reagiu e chegou a lutar contra o suspeito. Em seguida, Alan bateu a cabeça de Wagner no chão e depois amarrou as mãos e os pés da vítima.

O titular da DEHS, Juan Valério, afirmou que Alan fugiu roubando R$ 50 do idoso e que o gastou com bebidas. “Em depoimento, o Alan confessou o crime e disse que estava bêbado e sobre efeito de entorpecentes quando matou o Wagner. A vítima conhecia o acusado desde os sete anos de idade e, por isso, acredito que isso tenha incentivado o Alan a concretizar o ato, para que depois não fosse reconhecido”, disse.

Ana Sena

EM TEMPO