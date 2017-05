Homem é preso acusado de tentar matar policial militar em Manaus

O foragido da justiça Bruno de Abreu Lott, foi preso na manhã desta terça-feira (9) no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, acusado de ser o autor da tentativa de homicídio contra um soldado da Polícia Militar. O crime aconteceu na manhã do dia 15 de agosto de 2016, na rua Conde de Sapucaí, comunidade Mundo Novo, bairro Flores, Zona Centro-Sul da cidade. Na ocasião, Bruno atirou contra o soldado Renato dos Santos Silva, de 32 anos. A vítima sobreviveu ao ferimento, porém permaneceu com dois fragmentos do projétil, um deles perto da coluna.

De acordo com a Policia Civil, Bruno era procurado desde que houve a tentativa de homicídio contra o policial . Há indícios que apontam que o crime teria sido passional. Bruno tentou matar o soldado por ciúmes, devido a vítima estar envolvida com a namorada do acusado.

De acordo o delegado Rafael Guevara, titular do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na época, no dia do crime o PM, lotado na 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), havia saído do serviço e recebeu uma ligação de um amigo para comparecer até a rua onde aconteceu a tentativa de assassinato. Ao chegar ao local Renato encontrou o colega junto de uma mulher. Bruno apareceu ao local e surpreendeu a vítima ao atirar contra ela. O infrator ainda roubou a pistola de Renato e fugiu. Desde então, era procurado pela Polícia.

O mandado de prisão contra Bruno foi expedido no dia 22 de agosto do ano passado, pela juíza Mirza Telma de Oliveira Cunha, da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

Bruno Lott foi levado ao 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde prestará depoimento e será encaminhado ao presídio, onde permanecerá a disposição da justiça.

