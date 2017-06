Preso acusado de ser mandante do assassinato de técnica de enfermagem

Técnico de refrigeração é apontado como mandante do assassinato de enfermeira em Manaus -foto: Ana Sena

O Técnico de refrigeração Lessandro Leal de Lima, 30, apontado pela Polícia como mandante do assassinato da técnica de enfermagem Corina Maria Machado Lana, 50, preso no bairro Petrópolis, Zona Sul, foi apresentado à imprensa na manhã desta segunda-feira (26). As investigações policiais apontaram que a enfermeira, foi torturada e morta para entregar a localização do filho dela, que era alvo do técnico de refrigeração.

Segundo investigações da Polícia Civil, Lessandro encomendou a morte da vítima por vingança, após ser agredido pelo filho de Corina, um jovem de 19 anos, no último dia 27 de maio deste ano. Dias depois, no dia 31 do mesmo mês, Lessandro ordenou que um homem identificado pela Polícia, como Renner Fonseca Miranda, de 24 anos, além de um comparsa, raptassem Corina e a torturassem, com a finalidade de que ela entregasse a localização do filho dela.

De acordo com o delegado Juan Valério, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), após ser agredido pelo filho de Corina, Lessandro chegou a ir até a casa da vítima com ameaças, caso ela não entregasse a localização do filho.

“Ele disse para vítima que ela ia chorar no caixão do filho dela, pois ele queria se vingar, porque ficou muito machucado ao ser agredido pelo rapaz. Após essa ameaça, o Lessandro se mudou para o bairro Petrópolis para criar um álibi. Porém, por telefone, ele ordenou que Renner fosse até a casa da vítima para cometer o crime. Pelo laudo, sabemos que ela foi torturada, possivelmente para contar onde estava o filho dela, mas ainda não sabemos se a morte dela foi causada pela tortura”, informou.

Questionado pela imprensa sobre detalhes do crime, Lessandro negou que fosse mandante do assassinato.

Ana Sena

EM TEMPO