Homem é morto por ‘amigo’ com facada no pescoço

Israel Medeiros da Silva, 49, foi morto com uma facada no pescoço, por volta das 20h deste domingo (25), por um amigo identificado como Renato Bitencourt da Silva, 18. O crime ocorreu dentro da residência da vítima, na rua Gandi, bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte. O suspeito, segundo a polícia, foi preso em flagrante.

Conforme as informações da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), o suspeito e a vítima moravam juntos e tiveram uma discussão durante a tarde de domingo, feriado de Natal.

Renato chegou a sair de casa e algumas horas mais tarde voltou armado com uma faca. Ele desferiu um golpe no pescoço do amigo. Após o crime, o suspeito ainda tentou fugir, mas acabou sendo preso.

O autor do crime foi levado ao 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e autuado em flagrante pelo crime de homicídio. Renato deve ser encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), situado no KM 8 da BR-174, ainda nesta segunda-feira (26).

Ana Sena

Jornal AGORA