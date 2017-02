Homem é morto por ‘amigo’ após discussão por futebol

O industriário Ademir Ramos Marques, 40, foi morto com oito tiros, por volta 16h, dentro da própria casa, localizada na rua 17, no conjunto Boas Novas, bairro Cidade Nova, Na Zona Norte. O autor do crime, identificado apenas como Marcelo, era ‘amigo’ da vítima.

De acordo com testemunhas, o industriário estava consumindo bebidas alcoólicas com Marcelo e outros amigos em um bar, situado nas proximidades da casa onde morava. Em um determinado momento, os dois começaram a discutir por conta de futebol.

Já a PM informou que os dois começaram a brigar por conta de uma contribuição para a realização de uma festa no bairro.

Conforme moradores da área, a vítima e autor chegaram a lutar fisicamente. Ademir mordeu a orelha de Marcelo, tirando um pedaço.

Após a briga, o industriário foi para a sua casa. Horas depois, Marcelo foi até a casa da vitima, invadiu o imóvel e efetuou os disparos na direção do ‘amigo’. Em seguida, ele fugiu em um carro, modelo S10, de cor branca, placa não informada.

“Eles eram amigos, não sei o que aconteceu para o Marcelo fazer isso. Foi uma situação lamentável. Nem acreditei quando me falaram que o Marcelo tinha matado o Ademir”, disse um amigo dá vitima, que preferiu não ter o nome divulgado.

O autor, segundo moradores, é empresário e mora no mesmo bairro, onde ocorreu crime. Policiais militares da 6 Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizaram buscas pela área, mas até o momento o suspeito não foi localizado.

Conforme a perícia, a vítima foi alvejada com oito tiros, que o atingiram no peito e cabeça. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Mara Magalhães

EM TEMPO