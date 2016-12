Homem é morto pelo primo com duas facadas

Alciney Magalhães Leite, 23, morreu nesta terça-feira (13), após levar duas facadas, por volta das 5h20, na rua Vista Alegre, bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Centro-Sul. O suspeito de cometer o crime é um adolescente de 17 anos, que está foragido.

De acordo com informações do 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a vítima teria discutido com o primo, o menor de 17 anos, que após discussão saiu do local. Após o fato, retornou com uma faca e desferiu dois golpes contra Alciney.

A vítima ainda foi encaminhada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 6h20.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Portal EM TEMPO