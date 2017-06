Homem é morto em via pública no Lírio do Vale

Um homem, identificado como Luciano Amazonas Corrêa 32, foi morto com uma facada no pescoço, na quarta-feira (7), na rua Robynson Souza, bairro Lírio do Vale, Zona Oeste.

Segundo testemunhas, o homem era usuário de drogas e costumava ficar violento após consumir bebidas alcoólicas. Luciano foi morto por volta das 3h em via pública, ele usava uma camisa lilás e um calção de cor verde. Ainda não informações sobre o autor e a motivação do crime.

Até o começo da manhã desta quinta-feira (8), ainda não foi realizado registro em de Boletim de Ocorrência (BO).

Laize Minelli

EM TEMPO

