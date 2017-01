Homem é morto em troca de tiros com a PM na Zona Oeste

Após roubar um carro e trocar tiros com a Polícia Militar, Lucas da Silva Pinheiro, 20, foi morto com um tiro no peito, por volta das 1h deste domingo (22), na rua Santa Terezinha, bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus.

Segundo a polícia, Lucas estava com três comparsas, armados, que conseguiram fugir durante o tiroteio.

Em depoimento, a pessoa que foi vítima de Lucas, um homem de 35 anos, relatou que trafegava dentro do carro, modelo Fiat estrada, de cor prata e placa JXI-0452, quando parou no sinal vermelho em uma esquina da avenida Laguna. Em seguida, o homem foi surpreendido por quatro homens armados que anunciaram o assalto e ordenaram que ele saísse do carro. Nesse momento, os suspeitos conseguiram fugir com o veículo roubado.

A vítima pediu ajuda de um motoqueiro, que acionou a Polícia Militar. Em patrulhamento, os policiais avistaram o carro roubado e fizeram a abordagem, mas foram recebidos a tiros pelos assaltantes.

Conforme registro no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), os policiais também efetuaram disparos, quando Lucas foi alvejado no peito. Ao verem o comparsa baleado, os assaltantes fugiram correndo. Dentro do carro roubado foi encontrada uma arma caseira.

O crime foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) como morte em confronto com a polícia.

Ana Sena

EM TEMPO