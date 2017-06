Homem é morto em Manacapuru com golpes de faca e pauladas

Homem foi morto na Praça do Roxinho. Suspeitos são irmãos – Foto: Divulgação

Um homem identificado como Raimundo de Lima Souza, de 30 anos, foi morto na tarde deste sábado (11), na Praça do Roxinho, na cidade de Manacapuru, região metropolitana de Manaus. De acordo com o delegado Rodrigo Torres, que atendeu a ocorrência, Raimundo teria sido morto pelos irmãos Erlenilzon dos Santos de Oliveira, de 31 anos e um irmão dele, Eleniuson dos Santos Oliveira. Os suspeitos estão foragidos.

Segundo a autoridade policial, a vítima tinha uma rixa antiga com os dois irmãos e, nesta tarde, ao se encontrarem acabou sendo morto com golpes de facas e pauladas. O delegado informou ainda que o suspeito Erlenilzon conta com passagem na Polícia por roubo.

O Instituto Médico Legal (IML) deslocou-se ao município no tarde deste sábado para fazer a remoção do corpo para Manaus.

O crime será investigado pela delegacia do município.

