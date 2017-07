Homem é morto em frente à esposa grávida na Cidade Nova

Um crime com características de execução assustou moradores da Zona Norte na madrugada deste domingo (2). O ajudante de pedreiro Jeférson Ferreira Maciel, de 26 anos, foi assassinado com quatro tiros, na na rua 11 de Janeiro, comunidade Riacho Doce 3, bairro Cidade Nova, Zona Norte.

Registro da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) aponta, que a vítima, foi morta na frente da esposa e de um amigo. Eles estavam bebendo nas proximidades da casa onde moravam, quando três homens chegaram a pé e os abordaram, efetuando diversos disparos em direção a Jéferson. A mulher, grávida de oito meses, ficou em estado de choque, após o crime. O homem foi atingido na cabeça, queixo, braço direito e tórax.

Leia também: Traficantes intimidam moradores com ‘toque de recolher’ em bairros da Zona Leste

“Antes de atirarem, os suspeitos pediram ao amigo e à esposa da vítima que se afastassem, porque a bronca não era com eles. Os familiares relataram que Jeferson era usuário de drogas e estava devendo para um traficante da área”, contou o investigador, que não quis ter o nome identificado.

Parentes da vítima, que compareceram ao Instituto Médico Legal (IML), disseram que Jéferson morava com a esposa e não costumava manter contato com a família. “Recebi uma ligação da prima dele, informando que ele havia morrido e que esposa precisava de auxílio para liberação do corpo. Não sabemos o que aconteceu”, disse uma tia da vítima.

Após o crime, os suspeitos fugiram a pé, sem ser identificados. A DEHS investiga o caso.

Daniel Landazuri

EM TEMPO

Leia também:

Menina de 4 meses morre em Manaus e Polícia investiga pai por maus-tratos

Manaus registra 10 mortes violentas durante o fim de semana

Crimes bárbaros continuam sem solução no AM