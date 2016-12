Homem é morto com vários tiros após ser fechado por carro em emboscada

O soldador Fábio Corrêa de Souza, 35, foi morto com vários tiros, na manhã deste sábado (3), na rua Mossoró, loteamento Rio Piorini, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, a vítima foi cercada por dois homens, deu ré e atingiu o portão de uma casa. Os suspeitos estavam em um Siena, de cor prata e placa desconhecida.

De acordo com a polícia, a execução ocorreu nas proximidades do mercadinho e de um antigo balneário, por volta das 9h. Fábio havia saído de um bar e dirigia um carro, modelo Prisma, de cor branca e placa NPB-5231, em direção a sua residência, localizada no Monte das Oliveiras. Ele tentou fugir dando ré no carro, mas o veículo ficou preso entre a casa e o carro dos assassinos.

O irmão do soldador, Lázaro Martins, 43, informou para a nossa equipe de reportagem que Fábio é presidiário e estava em liberdade condicional. Todos os dias ele assinava a folha de frequência no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). O familiar desconhece qual seria a motivação para o crime.

Populares, que preferiram não se identificar, disseram, para equipe do EM TEMPO, que os atiradores podem ser policiais civis. Segundo eles, um dos suspeitos usava um colete da Polícia Civil e o outro, que estava no banco do carona, saiu do carro para coletar as cápsulas das balas que caíram no local do crime.

“Não é fácil qualquer pessoa conseguir um colete da polícia. O fato de um deles ter descido para coletar as cápsulas, dá pra perceber que tinha noção de perícia”, relatou uma testemunha.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, que ficou de se pronunciar sobre a denúncia por meio de nota, ainda neste sábado.

Segundo a perícia, Fábio foi atingido por diversos tiros na cabeça e no peito. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs).

Portal EM TEMPO

Colaborou Luís Henrique Oliveira