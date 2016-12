Homem é morto com três tiros na Praça 14

O autônomo Ronielson Cordeiro de Lima, 38, foi morto com três tiros durante um assalto, na Praça 14, Zona Sul, na noite da última quarta-feira (21). A mulher de Ronielson presenciou o homicídio.

De acordo a mulher da vítima, que preferiu não se identificar, ela havia ido ao Centro com o marido, pegar uma encomenda de roupas para o natal. Quando eles voltavam para casa um homem abordou o casal e anunciou o assalto.

A mulher informou ainda que Ronielson não reagiu ao assalto, mas mesmo assim o suspeito atirou. Depois de efetuar os disparos o suspeito pegou as sacolas com as compras e uma mochila da vítima e fugiu sem ser identificado.

Segundo a mulher, mesmo ferido, Ronielso ainda tentou correr atrás do assaltante, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caso será investigado pela DEHS.

Portal EM TEMPO