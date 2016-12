Homem é morto com três facadas no Centro de Manaus

Um homem foi encontrado morto com três facadas, por volta das 0h desta sexta-feira (8), na rua Quintino Bocaiúva, no Centro de Manaus, Zona Sul de Manaus. Há suspeitas que a vítima seja um morador de rua. Ainda não informações sobre a motivação do crime e qual o principal suspeito.

De acordo com as informações do Instituto Médico Legal (IML), os golpes foram deferidos na cabeça, peito e barriga da vítima. Ainda segundo dados do IML, a vítima aparentava ter entre 30 e 35 anos de idade, possuía uma tatuagem com o nome ‘Marcos’ no antebraço esquerdo e estava trajando apenas uma calça jeans quando foi encontrado.

Até o fechamento desta matéria, o corpo ainda não havia sido identificado. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Portal EM TEMPO

Colaborou Luís Henrique Oliveira