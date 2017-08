Homem é morto com tiros na cabeça no Jorge Teixeira; vítima e suspeito não foram identificados

A vítima não foi reconhecida pelos moradores da rua onde foi executado – Divulgação

No bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, um homem, que ainda não identificado, foi morto com disparos de arma de fogo. O crime aconteceu no início da manhã desta terça-feira (8) e a motivação é desconhecida.

Segundo informações de policiais militares da 14º Cicom, os vizinhos do local do crime ouviram tiros e posteriormente encontraram a vítima morta na Rua Francisco Garcia, por volta das 4h30.

Os quatro disparos atingiram o rosto do homem e ninguém que acompanhou o trabalho da perícia pode identificar a vítima do homicídio. Peritos da Delegacia de Homicídios para recolher evidências.

A vítima tem 1,70 metro de altura, uma tatuagem no braço esquerdo e aparenta ter aproximadamente 35 anos. No momento do crime o homem vestia uma camisa preta, calça cinza e sandália branca.

O corpo aguarda por identificação no IML.

