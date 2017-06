Homem é morto com tiro na nuca enquanto esperava lanche no Parque São Pedro

O peixeiro Francisco Ferreira, de 25 anos, foi morto com um tiro na nuca enquanto esperava um sanduíche em uma lanchonete, na rua do Comércio, Comunidade Parque São Pedro, bairro Tarumã, Zona Oeste da cidade. O crime aconteceu na noite do domingo (04).

Segundo informações dos policias da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem chegou à lanchonete por volta das 22h45, pediu um sanduíche e sentou em uma das mesas para esperar. 15 minutos depois, um homem chegou a pé, deu um tiro na nuca da vítima e fugiu.

O autor do crime ainda não foi identificado e não há informações sobre a motivação do crime. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

Laize Minelli com informações de Daniel Landazuri

EM TEMPO