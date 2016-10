Homem é morto com tiro na cabeça em assalto a joalheria no Centro de Manaus

Um homem, identificado como Nickson dos Santos Melo, 42, foi morto com um tiro na cabeça na tarde desta sexta-feira (14) durante um assalto na joalheria Centro do Ouro, situada entres as ruas Barroso e Henrique Martins, no segundo andar de um prédio no Centro de Manaus. Dois homens e uma mulher, ainda não identificados, entraram no estabelecimento comercial no momento em que a vítima, que era proprietária da loja, fazia o transporte de jóias.

Segundo policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os suspeitos perguntaram se ele queria comprar algumas peças de ouro. Nickson deixou a mercadoria em cima do balcão e ao pegar o dinheiro para fazer o pagamento, o trio deu voz de assalto. O caso aconteceu por volta das 14h50. Ainda não se sabe se o homem tentou reagir e por isso foi baleado.

O trio fugiu em um veículo, modelo Gol, de cor prata e placas não identificadas, levando as joias e o dinheiro. A polícia faz buscas pela área para prender os suspeitos em flagrante.

A vítima ainda chegou a falar com algumas pessoas, mas faleceu minutos depois. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado e confirmou o óbito no local.

O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para fazer a remoção do corpo. A Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) vai investigar o latrocínio (roubo seguido de morte).

Portal EM TEMPO