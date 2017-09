Homem é morto com tiro de espingarda ao tentar invadir casa de morador no Puraquequara

A Polícia informou que Rafael estaria acompanhado por outras pessoas durante a ação – Divulgação

Um homem identificado como Rafael Gomes da Conceição, de 28 anos, morreu com um tiro de espingarda, por volta de 23h deste sábado (2), ao tentar invadir uma residência, localizada no Beco Paraíso, bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus.

De acordo com os moradores da área, a vítima tinha passagem pela Polícia e, junto com dois comparsas, aterrorizada moradores da área, com constantes assaltos e tráfico de drogas.

A Polícia informou que Rafael estaria acompanhado por outras pessoas durante a ação. Na tentativa frustrada de invadir a casa, houve troca de tiros entre o proprietário da casa, identificado apenas como Darlison e os criminosos.

Testemunhas relataram que o caso trata-se de um possível acerto de contas. Rafael teria ido até a casa de Darlison para assustá-lo, pois o proprietário da casa que seria invadida, vinha denunciando os assaltos que Rafael praticava na região. Ainda de acordo com os populares, como a vítima era um dos “chefões” do tráfico no local, não gostava de ser intimidado pelos moradores.

” Eles já estavam no terreno desse homem quando começaram os tiros. Rafael foi atingido na região frontal. Os dois comparsas dele fugiram, logo após ele ser baleado. Esse trio sempre aterrorizava os moradores. Como o Darlison não se calava, já estava marcado para morrer, mas acabou acontecendo o inverso”, comentou um morador que pediu para não ser identificado.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Gerson Freitas

EM TEMPO

