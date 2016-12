Homem é morto com golpes de gargalo de garrafa e tijoladas

Um homem, ainda não identificado, de aproximadamente 30 anos, foi assassinado a tijoladas e golpes de gargalo de garrafa no momento em que usava entorpecentes, em uma casa abandonada, situada na rua Rio Xingu, bairro Campo Dourado, Zona Norte. O caso ocorreu por volta das 4h desta sexta-feira (30). Segundo a polícia, os próprios amigos do homem, que usavam drogas com ele, foram os autores do assassinato.

De acordo com as investigações da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), um morador do local ouviu muitos gritos e pedidos de socorro na madrugada e na manhã de sexta. Ele decidiu ir ao local e já encontrou a vítima caída no chão já sem vida.

À polícia, o morador disse que a casa abandonada é usada por pessoas para usar entorpecentes. Ainda segundo as investigações, o homem e os amigos usavam drogas, quando se iniciou uma discussão entre eles.

Sob forte efeito de entorpecentes, os suspeitos desferiram golpes de gargalo de garrafa na vítima e tijoladas na cabeça. Após o crime, os homens fugiram sem serem identificados.

O caso foi registrado na DEHS. Até a publicação desta matéria, o homem não havia sido identificado por nenhum familiar no Instituto Médico Legal (IML).

Ana Sena

Jornal AGORA