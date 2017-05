Homem é morto com dois tiros enquanto dormia em casa na Zona Leste

Klissman Amaral Pantoja, 22, foi assassinado com dois tiros na manhã deste domingo (14), por volta das 8h, enquanto dormia em uma residência, localizada na rua Filadélfia, bairro Nova Vitória, Zona Leste de Manaus.

De acordo com o tenente W. Oliveira, da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Klissman dormia na casa de Marcilene Vieira dos Santos, 35, amiga da companheira dele, onde moravam há três meses. “Dois homens identificados apenas como Igor e “Cabeludo”, são os principais suspeitos de terem cometido o crime”, informou Oliveira.

Ainda de acordo com o tenente, a dona da residência informou que os suspeitos costumavam frequentar a casa dela e que seriam amigos da vítima. “Eles chegaram pela manhã entram na casa e foram em direção do quarto onde o Klissman estava dormindo, deram dois tiros, que acertaram a cabeça e nuca dele e fugiram correndo do local”, completou o tenente.

Segundo testemunhas, Klissman era envolvido com o tráfico de drogas e foi morto pelos próprios comparsas. “O crime teria sido motivado por um possível acertos de contas. Klissman deixou um filho e a companheira que está gravida de seis meses”, informou a equipe policial.

PMs da 4ª Cicom isolaram a área e acionaram a equipe do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC), que realizaram a perícia no local do crime. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Lega (IML). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO