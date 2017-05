Homem é morto com dois tiros em via pública na Cidade Nova

Rodrigo dos Santos Burga, de 21 anos, foi morto com dois tiros quando caminhava pela rua Morro Canaranas, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O crime ocorreu por volta das 12h desta quinta- feira (4).

De acordo com policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Rodrigo era usuário de drogas e ainda tentou correr dos tiros.

Segundo testemunhas, os suspeitos do crime passaram pela rua em um veículo modelo Voyage de cor prata e efetuaram os disparos que atingiram as costas e nádegas da vítima. A placa do carro não foi identificada.

Rodrigo chegou a ser socorrido pelo irmão, Jeferson Santos, e levado ao hospital Platão Araújo, mas já chegou ao local sem vida.

Laize Minelli

EM TEMPO