Homem é morto com cinco facadas no Viver Melhor

O corpo do auxiliar de pedreiro, Edilberto Ferreira Nunes, 31, foi encontrado com pelo menos cinco facadas, na manhã deste domingo (4), em uma área de mata, da ‘invasão da baiana’, nas proximidades da quadra 49, no conjunto habitacional Viver Melhor, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com a esposa da vítima, Diana dos Santos Pinho, 48, Edilberto estava roçando um terreno em Rio Preto da Eva e retornou neste sábado (3) para Manaus. “Assim que ele chegou, ele me avisou que ia beber num bar. Depois me ligou para informar que ia para casa de amigos, por volta das 22h, e depois viria para casa. Mas ele não retornou para o nosso lar”.

Nesta manhã, a dona de casa relatou que fez várias ligações para o telefone do marido, mas o celular estava desligado. A mulher ainda relatou que o marido não possuía envolvimento com o tráfico de drogas e pode ter sido morto por conta de uma rixa com integrantes da invasão.

Policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e fizeram o isolamento da área.

De acordo com peritos do Instituto de Criminalística, as cinco facadas atingiram o pescoço, o peito e a barriga do auxiliar de pedreiro. Facas foram encontradas no local. Ainda segundo a perícia, Edilberto não foi morto na área. O corpo dele foi arrastado para a mata após ele ter sido esfaqueado

O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs).

Colaborou Luís Henrique Oliveira