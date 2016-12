Homem é morto com 9 tiros em bar da Zona Leste

Ricardo Monteiro Cruz, 36, foi morto com nove tiros pelo corpo, na noite desta quarta-feira (28), na rua Vinícius de Moraes, bairro Coroado III, Zona Leste. Segundo informações de populares, o suspeito efetuou os disparos e depois fugiu.

Segundo a polícia, testemunhas no local do crime informaram que um carro, de modelo e características desconhecidas, se aproximou do bar. Um homem, que estava no veículo, efetuou os disparos. Apenas Ricardo ficou ferido e não resistiu aos ferimentos.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e a perícia da Polícia Civil apontou que ele foi atingido por pelo menos nove projeteis. O caso foi registrado no 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Ficha na polícia

Ricardo tinha três passagens pela polícia, sendo a primeira por ameaçar a cunhada, a segunda e a terceira vez por envolvimento em roubos. As ocorrências foram registradas em 2012.

Bárbara Costa

