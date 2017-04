Homem é morto com 8 tiros no Colônia Santo Antônio

Jeike Souza dos Santos, 22, foi morto com oito tiros, na tarde desta terça-feira (25), por volta das 12h, em sua residência, situada no beco 31 de março, bairro Colônia Santo Antônio, na Zona Norte de Manaus.

A vítima foi atingida com três tiros no peito, dois no braço esquerdo, um no braço direito e outros dois nas pernas. As informações foram repassadas pela equipe de perícia, que foi ao local nesta tarde.

De acordo com o sargento Jesse Gazzineu, da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Jeike tinha associação com o tráfico de drogas. No local, a principal motivação para o homicídio, levantada por testemunhas, era de que ele foi morto por conta de uma dívida.

Os moradores da área não souberam informar quem efetuou os disparos e se a vítima estava sozinha na hora do crime.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Laize Minelli

EM TEMPO