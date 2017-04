Homem é morto com 4 tiros durante partida de futebol

O pedreiro Alex Damia Matias dos Santos, de 34 anos, foi morto a tiros, nesta quinta-feira (6), na rua Primavera, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.

De acordo com políciais da 14a Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Alex estava jogando futebol em uma área, próxima de uma caixa d’água do bairro, quando dois homens chegaram no local e fizeram os disparos.

Segundo informações da Polícia Civil, o pedreiro foi assassinado por um possível acerto de contas. Alex já havia sido preso por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Os suspeitos fugiram sem serem identificados. Alex foi atingido com pelo menos quatro tiros, que acertaram a região do ombro, pescoço e a mão. A vítima não resistiu e morreu no local do crime.

O corpo do pedreiro foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO