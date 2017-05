Homem é morto após perseguição na Zona Leste

Um homem, até o momento não identificado, foi morto, na tarde desta sexta-feira (26), nas proximidades do igarapé da rua São Paulo, bairro São José dos Campos, Zona Leste. Conforme testemunhas, a vítima foi baleada na cabeça, nuca e costas.

“Ele é suspeito de ter cometido um roubo no bairro Novo Aleixo pela manhã, mas falaram que ele perdeu a arma do crime. O dono do revólver iniciou uma perseguição para tentar matá-lo. Até que ele foi encurralado perto de Igarapé e foi morto com três tiros”, disse morador da Rua São Paulo, que preferiu não ter o nome divulgado.

Outros moradores se recusaram a dar detalhes sobre o caso por medo de represálias. “Aqui é muito perigoso, a gente prefere não falar nada desse crime”, disse um lavador de carros.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte, onde a guarda o reconhecimento de familiares. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs) vai investigar o crime.

Luís Henrique Oliveira

EM TEMPO