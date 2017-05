Homem é morto após assaltar mercado no bairro Tarumã

Um homem identificado como Giovane Maciel da Silva foi morto, com um tiro na barriga, ao tentar fugir, após assaltar um mercadinho. O caso aconteceu na rua Flor de Maracujá, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, no fim da tarde de sexta-feira (19). Giovane pilotava uma motocicleta Titan vermelha de placa OAE 5796, com restrição de roubo.

De acordo policiais da da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom),ainda não há informações sobre o autor do disparo.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

