Homem é morto a tiros no São Raimundo

Um homem, identificado até o momento como Dirlei, foi morto com pelo menos dois tiros, na noite desta sexta-feira (27), por volta das 21h, na rua São Sebastião, bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com vizinhos, o autor dos disparos estava em um carro, sacou a arma e efetuou disparos contra a vítima. Ainda de acordo com moradores da região, Dirlei tem passagens pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) e peritos do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) estiveram no local para fazer a coleta de provas e a remoção do corpo.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Testemunhas não conseguiram anotar informações sobre a característica do carro e do autor dos disparos que está foragido.

Isac Sharlon

EM TEMPO