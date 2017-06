Homem é morto a tiros na Pista da Raquete durante a madrugada

A polícia não soube informar como o crime aconteceu e a DEHS deve investigar o caso – Mara Magalhães

Um homem, até o momento não identificado, foi morto com um tiro na cabeça, na madrugada desta quarta-feira (7), na Pista da Raquete, no bairro Nova Vitória, Zona Leste de Manaus.

De acordo com relatos de moradores do bairro, foram ouvidos vários tiros durante a madrugada. Ao saírem de casas para ver o que estava acontecendo, os vizinhos do local do crime encontraram o homem jogado no chão.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A polícia não soube informar como aconteceu o crime. De acordo com o registro do Instituto Médico Legal (IML), a vítima aparenta ter entre 25 e 30 anos.

O crime vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Mara Magalhães

EM TEMPO