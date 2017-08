Homem é morto a tiros na Compensa e Polícia suspeita de execução por tráfico

Crime pode estar relacionado ao tráfico de drogas -foto: Divulgação

Um homem com aparência de ter entre 20 a 25 anos, foi morto na tarde deste domingo (20) com um tiro na cabeça. O crime aconteceu no Beco dos Escoteiros, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a equipe da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência, o crime pode estar relacionado ao tráfico de drogas.

Esse é o segundo corpo removido no bairro Compensa neste domingo. Mais cedo o corpo de um homem com sinais de abuso sexual foi encontrado numa área de mata, nas proximidades da Avenida Brasil.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

