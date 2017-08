Homem é morto a tiros em plataforma de ônibus na Zona Leste

Assassino teria fugido rumo ao Coroado -foto: Divulgação

Um homem até o momento não identificado, foi morto com três tiros em uma plataforma de ônibus, localizado em frente ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, Zona Leste, no final da tarde deste domingo (20).

Segundo relato de um policial militar, uma irmã da vítima contou que a vítima estava na parada de ônibus, após sair do hospital, onde acompanhava a mãe que havia sofrido um AVC. Um homem também não identificado, chegou ao local disparando e falando que ele nunca mais iria roubar.

De acordo com a discrição da irmã à Polícia, o suspeito aparentava ter entre 45 a 50 anos de idade, usava óculos, possuía barba e trajava uma camisa social de manga curta e calça jeans.

“Meu irmão estava com minha mãe no hospital. O suspeito, após disparar, saiu andando e depois teve ajuda de um motociclista para fugir no sentido do bairro Coroado”, comentou a irmã que não teve o nome divulgado pela Polícia.

Familiares informaram ainda que a vítima tinha passagem pela Polícia.O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), localizado na Zona Norte. O caso foi atendido pela 11º Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

