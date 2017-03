Homem é morto a tiros em lanchonete na Compensa

Daniel Oliveira de Carvalho, 25 anos, foi morto a tiros por volta das 21h30 desta quarta-feira (29), em uma lanchonete na rua São João, na Compensa 2, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações que testemunhas passaram à polícia, Daniel estava no estabelecimento quando chegou um homem de capacete e fez os disparos contra ele. Em seguida o suspeito fugiu em uma motocicleta de características não informadas.

Ainda de acordo com a polícia, Daniel foi atingido com três tiros, dois na cabeça e um no tórax. A vítima não resistiu e morreu ainda no local do crime. O corpo foi removido por peritos para o Instituto Médico Legal (IML).

Segundo testemunhas, Daniel era conhecido por cometer roubos e furtos pelo bairro. O crime pode ter sido motivado por um possível acerto de contas. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.

