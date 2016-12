Homem é morto à tiros depois de assaltar loja na Torquato

Um homem até o momento não identificado foi morto após assaltar uma loja de descartáveis na avenida Torquato Tapajós, bairro Campo Sales, Zona Norte, na tarde de hoje (7). De acordo com a Polícia Civil, o homem chegou armado ao estabelecimento com um comparsa, rendeu funcionários e foi surpreendido por um atirador também não identificado.

Uma funcionária da loja que pediu para não ter o nome divulgado, confirmou que o suspeito chegou armado com um revólver e exigiu toda a renda do dia. Enquanto o homem realizava o assalto, o comparsa dele aguardava em uma motocicleta modelo Honda Titan, amarela, de placa NOX-1202

“Ele chegou e outro ficou aguardando na moto. Ele roubou aproximadamente R$ 100 dos caixas. Quando saiu da loja um outro homem apareceu e atirou contra ele”, disse a mulher.

Equipes de perícia da Polícia Civil compareceram ao local e informaram que os disparos atingiram as costas e a perna esquerda do assaltante. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

O atirador fugiu sem ser identificado, no entanto, o comparsa da vítima foi preso pela 20ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM).

O trânsito no sentido centro ficou congestionado e precisou do auxílio de agentes do Manaustrans. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) onde aguarda a identificação de familiares. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios (DEHS).

Luis Henrique Oliveira

Jornal EM TEMPO