Homem é morto a pauladas na Zona Norte

Durante a madrugada deste sábado (10), um homem identificado como Eric Lima, 27, foi morto a pauladas, na Travessa Buriti, Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

Eric morava no Beco da Amizade, próximo do local no qual foi morto. De acordo com relatos de testemunhas, Eric foi abordado por quatro homens que chegaram em um carro de cor preta e placa não identificada. Os agressores desceram do veículo e espancaram a vítima até a morte.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

