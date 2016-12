Homem é morto a facadas no bairro da União

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto, na manhã desta quinta-feira (29), no mesmo terreno baldio onde ocorreu o acidente aéreo do último dia 7, situado no bairro da União, na Zona Centro-Sul.

Segundo a polícia, o homem foi morto a facadas possivelmente no próprio terreno. Populares informaram que a vítima, conhecida apenas como ‘Érico’, era conhecida na área e teria supostamente envolvimento com o tráfico de drogas.

A reportagem esteve no local, mas o corpo já havia sido removido pelo Instituto Médico Legal (IML). Moradores pediram para a equipe sair do terreno já que traficantes da área estariam incomodados com a presença dos profissionais.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o crime.

Acidente aéreo

Uma aeronave de pequeno porte caiu na área verde, localizada na rua Pires de Carvalho. Na ocasião, seis pessoas morreram carbonizadas. Uma das vítimas ainda chegou a ser socorrida, mas morreu horas depois no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto.

A aeronave caiu após decolar do Aeroclube do Amazonas, situado na avenida Professor Nilton Lins, bairro Flores.

Bruna Souza

Portal EM TEMPO