Homem é morto a facadas e degolado no Tarumã

Um homem não identificado, de aparentemente 25 anos, foi encontrado morto nesta quarta (1º), em um matagal, na rua Marina Tauá, Vivenda Verde, bairro Tarumã, Zona Oeste. A vítima foi esfaqueada e parcialmente degolada pelos autores do assassinato.

Segundo a polícia, existem suspeitas que a vítima foi esfaqueada em outro local e jogado morto no matagal.

De acordo com os policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), passageiros de um coletivo que trafegava pelo local avistaram o corpo do homem. As testemunhas, então, acionaram os policiais por meio do 190.

Ao chegarem no local, os policiais avistaram a vítima que trajava blusa preta e bermuda colorida. O homem foi esfaqueado várias vezes pelo corpo e apresentava um corte profundo no pescoço. Nenhum documento foi encontrado próximo ao corpo do homem.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e até o fechamento desta edição, nenhum familiar do homem o identificou no Instituto.

Ana Sena

EM TEMPO