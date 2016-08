Homem é linchado no Centro de Manaus após roubar camarão em banca

Um homem identificado somente como ‘Neguinho’ foi linchado por populares, na manhã desta terça-feira (30), na Praça dos Remédios, Centro de Manaus.

De acordo com informações de populares, o homem teria roubado seis quilos de camarão de uma banca que fica dentro da feira da Manaus Moderna.

Após ter roubado o camarão, a dona da banca, que não teve o nome divulgado, gritou “pega ladrão”. Nesse momento, o homem foi abordado por mais ou menos 20 pessoas, que o agrediram até a morte.

Policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (CIcom) foram acionados, mas os agressores não foram identificados.

De acordo com a equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima apresentava marcas por todo o corpo. ‘Nequinho’ possuía tatuagem no braço com o nome ‘José da Silva’.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde ficará aguardando a identificação de familiares. O crime será investigado pela DEHS.

Por Mara Magalhães